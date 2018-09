Homem é preso por roubo em São Bernado

Do Diário OnLine



Um homem foi preso por roubo no bairro Vila Vivaldi, em São Bernardo, na última quarta-feira (19).

Policiais Militares do 6º Batalhão se depararam por volta das 19h40 com um indivíduo praticando roubo a um pedestre na Rua Doutor Gabriel Nicolau. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir, porém terminou detido pela equipe. Com o rapaz foram localizados um simulacro de pistola e um canivete.

Moradores do bairro informaram que o criminoso, juntamente com uma mulher de cabelos loiro, vinha praticando diversos roubos e furtos no bairro, registrados por câmeras de segurança.

A ocorrência foi registrada no 2° DP (Rudge Ramos).