Angelina Jolie e Brad Pitt fazem reunião secreta para chegarem a acordo

20/09/2018 | 11:11



Um novo acordo de paz parece estar sendo selado entre Angelina Jolie e Brad Pitt. Dois anos após terem chocado o público ao anunciarem sua separação, os dois travaram uma verdadeira guerra nos bastidores do conturbado processo de divórcio. Porém, para o bem dos seis filhos, o casal estaria buscando alternativas para um acordo definitivo.

Segundo o ET Online, Angelina se reuniu secretamente com o ex para tratar dos assuntos do filho e ter uma trégua:

- É a primeira vez que eles realmente se juntam para fazer as coisas funcionarem desde a terapia em grupo com as crianças. A reunião de Brad e Angie foi um sucesso. Eles vão ficar com o plano estabelecido pelos tribunais. Angelina decidiu que era hora de fazer as coisas funcionarem e Brad ficou aliviado e muito pronto para a oferta.- revelou uma fonte.

Em agosto, Jolie acusou Pitt de não pagar nenhuma pensão significativa por um ano e meio de processo judicial, e disse que estava planejando obter uma ordem judicial determinando que ele a pagasse. Os advogados do ator apresentaram sua resposta um dia depois, e em documentos judiciais obtidos pelo site, Brad negou que ele não tenha pago nenhum apoio aos filhos e alegou que pagou para a ex mais de nove milhões de dólares, ou seja, 33 milhões de reais, desde a separação em setembro de 2016.

- Angelina criou uma situação muito difícil para Brad e as crianças e ela finalmente percebeu que seu comportamento saiu pela culatra. Angelina ama muito seus filhos e parece que se sentiu ameaçada de perder seu tempo com eles e foi ao ataque. Infelizmente, todos na família sofreram. Ela começou a ver uma mudança no comportamento das crianças porque sentiam falta do pai. A reação das crianças ao divórcio na verdade ajudou Angie a tentar uma atitude diferente. - completou a fonte.