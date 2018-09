Leilão da Amazonas Energia ocorrerá no dia 25 de outubro, avisa BNDES

20/09/2018 | 10:47



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avisou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 20, que o leilão de desestatização da Amazonas Energia ocorrerá no dia 25 de outubro, às 10 horas, na sede da B3, em São Paulo. Já a entrega dos documentos necessários para a participação no certame deve ser feita no dia 22 de outubro, das 9 horas às 12 horas, também na B3.

No mesmo aviso, o banco informa que o leilão para a venda da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) "encontra-se suspenso em virtude de decisão judicial no âmbito da Ação Cível Originária nº 3.132/DF".

A ação envolve uma disputa de valores entre União e o Estado de Alagoas.

As duas distribuidoras fazem parte do Grupo Eletrobras e foram qualificadas no Programa de Parcerias de Investimos (PPI) do governo federal, junto com outras quatro do grupo, para concessão à iniciativa privada.

Já foram leiloadas as distribuidoras Cepisa (PI), Boa Vista Energia (RR), Ceron (RO) e Eletroacre.