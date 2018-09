Avião monomotor do governo americano sofre falha e cai no subúrbio de Houston

20/09/2018 | 10:45



Autoridades norte-americanas informaram que um avião pequeno, operado pela Administração de Combate a Drogas (DEA), caiu em uma rua no subúrbio de Houston, atingindo dois veículos e ferindo uma pessoa.

A Administração Federal de Aviação disse que o monomotor Cessna caiu por volta das 15h (16h no horário de Brasília) desta quarta-feira 19, enquanto tentava pousar no aeroporto próximo, em Sugar Land. O departamento afirmou que o piloto relatou problemas no motor pouco antes do acidente.

O xerife do condado de Fort Bend, Troy Nehls, disse que o avião atingiu algumas linhas de energia antes de colidir com dois veículos. Nelhs afirmou que três funcionários da DEA a bordo do avião tiveram ferimentos leves e as pessoas que estavam dentro dos veículos atingidos sofreram contusões.

A DEA ainda não se manifestou sobre o acidente. Fonte: Associated Press.