Educação no asfalto

Do Diário do Grande ABC



20/09/2018 | 08:33



As estatísticas do Infosiga (Sistema de Informações de Trânsito do Estado de São Paulo) relativas a agosto tingiram de vermelho sangue o asfalto do Grande ABC. Depois de dois meses em queda, o número de mortes em acidentes envolvendo veículos voltou a crescer. Contabilizaram-se 17 vítimas fatais, 17,65% a mais que julho, quando foram observadas 14. Variação tão expressiva no volume de óbitos expõe a necessidade urgente de as autoridades das sete cidades dedicarem mais atenção à educação dos atores do teatro viário regional.

Iniciativas pontuais como a promovida pelos municípios do Grande ABC, como a do Mister Mão, o super-herói que chama a atenção da população para a necessidade de se respeitar as faixas de pedestre, são bastante positivas, e devem ser intensificadas, mas os dados mensais de mortes no asfalto demandam resoluções mais profundas. Ensinar noções de trânsito desde as primeiras séries escolares tem sido recurso bastante exitoso em nações mais desenvolvidas e seguras.

Há caminhos para tornar a sociedade mais consciente de seus direitos e deveres no trânsito, certamente. Talvez o que falte, neste momento de grave crise econômica, seja dinheiro para promover programas de educação. É lamentável, portanto, que os municípios não revertam ao menos parte dos vultosos volumes que recebem pelas multas aplicadas a condutores infratores a programas pedagógicos.

Não há saída além do ensino das noções básicas de trânsito e cidadania desde a primeira infância. Crianças que recebem instruções sobre como proceder quando estiverem nas vias, sejam como condutores, passageiros ou pedestres, tendem a se tornar adultos conscientes, muito menos suscetíveis a se envolver em episódios violentos. Pode custar algum dinheiro reforçar as salas de aula com professores e material didático destinados a incutir nos estudantes noções de paz no asfalto, mas certamente será muito mais caro continuar a perder dezenas de vidas a cada ano em acidentes que seriam facilmente evitáveis com um pouco mais de Educação.