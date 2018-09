Premiê Shinzo Abe é reeleito líder de partido governista no Japão

20/09/2018 | 07:39



O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi reeleito para um novo mandato de três anos à frente do governista Partido Democrático Liberal, o que o coloca na posição de seguir como premiê até 2021. Caso confirme a expectativa, Abe será o líder que ficou mais tempo no poder no país.

Abe derrotou o ex-ministro da Defesa Shigeru Ishiba na eleição para o comando do partido que controla o Parlamento. Como premiê desde 2012, Abe, de 63 anos, disse que esta deve ser sua última eleição como líder partidário. Ele deve estar no comando do país durante a Olimpíada de 2020 em Tóquio e buscar revisar a Constituição para deixar claro que o país pode manter Forças Armadas.

Não é necessário que ocorra uma eleição parlamentar geral no país antes de 2021. Na economia, o premiê deve trazer mais trabalhadores estrangeiros para apoiar o crescimento e conter a pressão dos Estados Unidos no comércio. Fonte: Dow Jones Newswires.