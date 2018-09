Datafolha: em SP, Doria oscila positivamente a 26%, contra 22% de Skaf

20/09/2018 | 01:22



O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) oscilou positivamente e, a menos de 20 dias para o primeiro turno das eleições, lidera as intenções de voto ao governo do Estado de São Paulo, com 26%, contra 22% de Paulo Skaf (MDB), segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quinta-feira, 20.

No levantamento anterior, de 6 de setembro, o candidato tucano era o preferido de 25% dos entrevistados. Já o emedebista, de 23%.

O atual governador Márcio França, do PSB, passou de 8% para 11%, se isolando na terceira posição.

Depois de França, vem o petista Luiz Marinho, com 6%. Ele ficou no limite da margem de erro com outros dois candidatos que têm 2%, Major Costa e Silva (DC) e Lisete Arelaro (PSOL). Com 1%, empatam Toninho Ferreira (PSTU), Marcelo Candido (PDT), Prof. Claudio Fernando (PMN), Rodrigo Tavares (PRTB), Rogerio Chequer (Novo) e Lilian Miranda (PCO).

A pesquisa aponta também que 25% dos eleitores do Estado não têm candidato. O dado inclui votos em branco e nulo (17%) e indecisos (8%).

Em simulações de segundo turno, Skaf leva vantagem sobre os outros adversários. Contra França, a vantagem do emedebista é de 43% a 29%. Doria também venceria o governador, por 42% a 32%.

Para o Senado, o candidato Eduardo Suplicy (PT) mantém a liderança isolada para a primeira das duas vagas, oscilando positivamente para 31% das intenções de voto. No segundo lugar, a disputa é acirrada. Mara Gabrilli (PSDB) subiu de 8% para 14%. Mário Covas Neto (Podemos) caiu de 18% para 12% e Major Olimpio se manteve com 11%. Maurren Maggi (PSB) tem 10% e Ricardo Tripoli (PSDB) está com 8%.

A pesquisa Datafolha foi feita entre terça e quarta-feira com 2.032 pessoas, presencialmente, em 60 municípios do Estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Ela foi registrada no TSE sob o código SP-01459/2018. (Marcelo Osakabe e Sergio Caldas - marcelo.osakabe@estadao.com e sergio.caldas@estadao.com)