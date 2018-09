Não é meu perfil ser policialesco, diz Edson Sardano

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



20/09/2018 | 07:00



Coronel da reserva da PM (Polícia Militar), o vereador de Santo André Edson Sardano (PTB), candidato a deputado federal, criticou ferrenhamente o que classificou como “apologia” ao uso da profissão como forma de conquistar votos. O parlamentar disse defender a PM, mas nega ser candidato da categoria.

Para o petebista, é equivocado associar o combate à violência à truculência. “Não é o meu perfil ser policialesco. Eu sou policial, especialista em Segurança Pública, sou alguém que vive isso há 40 anos. Então, não quero simplesmente ter esse rótulo de ‘ele é um coronel, entra chutando a porta’. Não. Nós temos de colocar o cérebro nesse negócio”, avaliou Sardano, que desaprovou a estratégia de campanha da policial Kátia Sastre (PR), postulante a federal, que usou em sua propaganda eleitoral na TV imagens de quando matou um ladrão na porta da escola em que sua própria filha estuda. Após a apresentação da cena, a policial aparece afirmando: “Atirei e atiraria de novo”. “Eu não concordo com isso. O que ela fez (atirar no ladrão), está feito, fez bem, foi profissional e ponto. Não é para virar bandeira política”, analisou Sardano.

“Segurança Pública é algo que tem de ser encarado cientificamente, não da coluna vertebral para baixo. É com o cérebro. Está na hora de enterrar esse conceito de que Segurança Pública é falar grosso e dar porrada na mesa. Isso não é Segurança Pública”, emendou.

O candidato também se posicionou contrário ao armamento da população que mora em área urbana e à redução da maioridade penal. Sobre o a liberação para o porte de armas, Sardano disse não ver “vantagens”, com exceção de moradores de áreas mais distantes e carentes de autoridades policiais. Quanto à mudança na idade penal, Sardano afirmou pregar o “aumento das penas para os menores dentro do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)”.

Em sua segunda disputa à Câmara dos Deputados – concorreu pela primeira vez em 2010, pelo PPS –, Sardano evitou estimar teto de votos que deseja alcançar no pleito do mês que vem. O petebista também se esquivou da avaliação se, caso saia derrotado das urnas, seguirá no Legislativo ou retornará ao posto de secretário de Segurança Cidadã do governo Paulo Serra (PSDB).