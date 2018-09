Câmara vota hoje projeto que prevê revitalizar Fábrica de Sal

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



20/09/2018 | 07:00



A Câmara de Ribeirão Pires vota hoje projeto que prevê revitalização da Fábrica de Sal e a construção de unidade escolar do Sesi (Serviço Social da Indústria) na cidade. O plano é um convênio proposto pela gestão do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB) com o próprio Sesi. A administração espera que a matéria seja aprovada e, se os trâmites normais forem seguidos, as obras podem ter início ainda neste ano.

O acordo envolveria aporte de R$ 30 milhões para revitalizar o prédio fabril e prevê a implantação de equipamento de ensino em anexo ao terreno onde fica a fábrica. As recentes vitórias na Casa – como aprovação da reforma administrativa – trazem confiança ao Paço sobre essa matéria.

Segundo vereadores ouvidos pelo Diário, o clima é favorável para que a propositura seja avalizada pela Casa. Sessão extraordinária foi convocada às 9h30 de hoje para que a votação ocorra, já que alguns parlamentares não estarão presentes no período da tarde, horário tradicional da sessão ordinária.

“Eu acredito que não haverá problema para que o Executivo aprove esse projeto. Pelo que conversei com outros vereadores não senti resistência”, comentou o vereador Amaury Dias (PV).

Questionando a falta de alguns documentos, Edmar Aerocar (PV) chegou a pedir vistas no projeto, o que atrasou a apreciação da matéria em algumas sessões. “Senti a falta de alguns documentos, em especial aqueles que constavam valores. O Executivo resolveu a situação e hoje (ontem) o advogado da Câmara ficou de analisar toda a papelada antes de votarmos a questão. Tenho certeza que amanhã (hoje) a matéria será votada”, argumentou.

Apesar de o projeto ter sido enviado para a Câmara em agosto, o Paço de Ribeirão Pires informou que trabalha em conjunto com equipe técnica do Sesi e da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) desde 2017, para viabilizar a proposta do restauro da Fábrica de Sal e a implantação da nova escola do Sesi. Todo o conjunto fabril é tombado pelo Condephaat-SP (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), que, segundo a administração, acompanha o processo de convênio.

Em Ribeirão Pires já há um prédio que abriga uma escola do Sesi, mas a unidade está instalada em espaço que sofre risco de deslizamento de terra, o que levou à sua interdição em 2010.

HISTÓRICO

Antes do provável convênio para a revitalização da Fábrica de Sal, o ex-prefeito Saulo Benevides, que antecedeu Kiko, fez pressão para que o local recebesse um shopping. Apesar da insistência, ele não conseguiu votos suficientes para aprovar seu projeto.

Construído há 128 anos, o Moinho de Trigo Irmãos Maciotta foi o primeiro a vapor do Estado de São Paulo e é considerado o mais antigo do Brasil. Só na década de 1960 o edifício se tornou uma fábrica de sal e funcionou até meados dos anos 1990.