Encantos da Terra do Verde, da Água e do Sol

Luiz Carlos Fernandes

Do Diário do Grande ABC



20/09/2018 | 07:30



Cidade natal da pintora Djanira Motta (1914-1979), Avaré é lugar ideal para quem quer fugir da agitação do Grande ABC e limpar os pulmões respirando o ar puro do Interior. O município fica a quase quatro horas de Santo André e o melhor caminho é pela Rodovia Castelo Branco, com saída no km 242, e mais 22 quilômetros pela Rodovia João Melão.

A Estância Turística de Avaré é hoje o principal centro político e agropecuário do Vale do Paranapanema, além de ser também importante polo educacional e referência para pelo menos 20 cidades vizinhas, pois acolhe estudantes que buscam formação e qualificação profissional nas cinco universidades instaladas no município.

Não à toa, é conhecida como a Terra do Verde, da Água e do Sol, pois reúne lugares belíssimos como a Represa de Jurumirim, que a faz redescobrir o seu potencial turístico graças às belezas naturais e aos recursos hídricos, sendo banhada pelos rios Paranapanema, Pardo, Novo e Lajeado. Nos arredores, há grande área verde e espaço para acampar com banheiros e chuveiros elétricos, no chamado Balneário Costa Azul.

A represa possui ‘praia’ de um quilômetro que chega a lembrar o mar pela quantidade de água e pelas pequenas ondas que se formam pelos movimentos de barcos e motos aquáticas. A água limpa, sem poluição, desafia para um banho e para a atividade de pesca. Nas proximidades da represa há bons hotéis, além do camping, e outras opções de estadia em Avaré, distante 18 quilômetros da represa.



Horto conta com lagoa e quiosques para piquenique

Passeio turístico obrigatório é o Horto Florestal, lugar de paz e ar puro, com muito verde, sendo uma espécie de parque Ibirapuera em menores proporções, situado dentro da cidade.

Possui várias trilhas para caminhadas entre árvores e pássaros de diversas espécies, além de uma lagoa com patos, garças e capivaras. É local ideal para relaxar ou fazer exercícios nos aparelhos ao ar livre. O horto também dispõe de quiosques para um piquenique em família.



‘Bailão na praça’ agita fins de semana do Jardim São João

No Centro da cidade, as noites de fim de semana são agitadas com o ‘bailão na praça’, no Jardim São João, com música ao vivo e muita dança, para todas as idades, principalmente para a terceira. Muitos casais idosos que hoje bailam na praça, outrora se conheceram nesse pitoresco local, que há muitos anos mantém os carrinhos de pipocas com torresmo, churros, doces e sorvetes.