Netuno segue rotina e se despede sem vencer sequer um confronto

João Victor Romoli

Especial para o Diário



19/09/2018 | 22:11



A esperança do técnico Antônio Carlos Papel de fechar a participação do Água Santa na Copa Paulista com vitória – a única em 12 jogos – acabou. O já eliminado Netuno foi ao Vale do Paraíba, ontem à tarde, e acabou superado por 2 a 0 pelo Taubaté, no Estádio Joaquinzão. O resultado manteve os donos da casa na vice-liderança do Grupo 3, agora com 24 pontos – um atrás do líder São Caetano –, enquanto a equipe do Grande ABC se despediu do torneio na última colocação, com apenas dois pontos, após dez derrotas e dois empates.



“Jogamos melhor o primeiro tempo. Criamos três oportunidades claras, mas desperdiçamos. Eles chutaram somente duas bolas e entraram. Foi uma despedida que não queríamos. Infelizmente não contamos com a sorte, como em todo o campeonato, e saímos sem nenhuma vitória”, lamentou o técnico Antônio Carlos Papel, que contou bem o que foi a partida, já que o Água Santa tentou chegar à primeira vitória com jogadas dos meias Luan e Carlos Alberto e do atacante Antonio Vitor.



Prevaleceu, porém, a eficiência do Taubaté, que logo no primeiro minuto do segundo tempo abriu o placar com Erik. Aos 42, o time ampliou com Michael e determinou o vexame que o Netuno realizou na Copa Paulista. O projeto do clube, porém, que era dar experiência aos atletas mais jovens, só será comprovado na próxima temporada, quando voltarão a disputar torneios profissionais. Para Papel, a sua chance de dirigir o time principal valeu a pena.



“Ganhei experiência por ser minha primeira passagem no profissional, mas estou muito triste pelos resultados negativos”, disse o treinador.