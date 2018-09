Escola aposta na leitura para ajudar estudantes em produções literárias

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



20/09/2018 | 07:00



Na tentativa de enriquecer o vocabulário dos estudantes, o Colégio Opção, umas das oito escolas a receberem o Desafio de Redação ontem, em Mauá, aposta na leitura de livros sobre temas variados no dia a dia. E o incentivo vale a pena. A unidade de ensino já teve cinco alunos vencedores do concurso literário, além de ter sido finalista, no ano passado, na principal categoria do evento – 3º ano do Ensino Médio, que recebe como prêmio bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

“Nosso projeto de leitura é consistente. Atribuímos a isso o fato de termos ganhado algumas edições e sermos classificados em outras do Desafio de Redação. Cultivamos nos nossos alunos a vontade de ler, pois quem lê escreve melhor ainda, tem mais imaginação, e capacidade de assimilação”, contou o diretor Joanes Ramalho, que está à frente da escola há 23 anos. Entre as histórias de sucesso dos estudantes, o diretor lembra de ex-aluna premiada por três anos no concurso literário. “O incentivo foi tão forte que ela se tornou escritora e até já publicou livros na Bienal”, disse orgulhoso.

Ainda novos para pensar em faculdade, os estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental Vanessa Abrantes e Rian Gustavo de Paula Silva, ambos de 12 anos, aproveitam o Desafio de Redação para se divertir e aprender mais sobre o tema. Neste ano, o concurso estimula os participantes a pensar sobre a frase Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo. “Escrevi sobre os recursos finitos da Terra e que, até a gente achar uma solução para que eles não acabem, precisamos economizar”, disse o menino.

Já a amiga lembrou da reciclagem em sua redação. “Falei sobre o descarte de pilhas e baterias, porque minha família separa corretamente. É uma coisa que pouca gente faz.”

O Desafio de Redação é promovido pelo Diário, correalizado pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), com patrocínio do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano) e apoio da rede de academias Smart Fit.

As provas vão até o dia 3 de outubro, e a premiação está programada para 13 de novembro.