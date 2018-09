Mauá estende por um ano convênio para regularização

da Redação



20/09/2018 | 07:00



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), assinou na terça-feira a prorrogação de convênio que prevê a regularização fundiária de núcleos habitacionais da cidade por um ano.

Entre as áreas que já estão em processo de cadastro social para a titulação destaque para loteamentos no Jardim Paranavaí, Parque Alvorada e Vila Magini. Já o assentamento de Pedreirinha está em elaboração do projeto urbanístico.

O programa estadual visa a regularização fundiária de assentamentos informais. Tal processo prevê medidas urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais. “Mauá cresceu de forma desordenada. O documento de posse traz segurança e a certeza de que os trabalhadores poderão deixar herança digna aos seus filhos”, afirmou Atila.