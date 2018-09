São Bernardo inscreve para a rede municipal até o dia 26

da Redação



20/09/2018 | 07:00



As matrículas de novos alunos para a rede municipal de São Bernardo estão abertas até o dia 26. A Prefeitura oferece vagas nas modalidades Educação Infantil, e primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1º a 5º ano). As inscrições podem ser feitas nas secretarias das unidades escolares.

Os responsáveis devem levar a certidão de nascimento ou RG do aluno, documento de identificação com foto do responsável legal, além de comprovante de residência emitido nos últimos três meses.

A lista de aprovados será publicada em 30 de outubro em todas as unidades escolares.

Vale lembrar que as crianças já matriculadas têm vaga garantida para o ano seguinte, pois dentro da unidade escolar atual ocorre o processo de rematrícula.