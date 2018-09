Ibope/MA: Flávio Dino sobe para 49%, Roseana Sarney tem 32% e Maura Jorge, 5%

19/09/2018 | 19:51



A intenção de voto no governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), cresceu em um mês de 43% para 49%, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta quarta-feira, 19.

Na sequência, vem a ex-governadora Roseana Sarney (MDB), cuja intenção de voto oscilou de 34% para 32%.

Maura Jorge (PSL) foi de 3% para 5% e Roberto Rocha passou de 3% para 2%. Ramon Zapata (PSTU), que tinha 1% no levantamento anterior, foi a zero neste. Odívio Neto (PSOL) não pontuou em nenhuma pesquisa.

Os votos brancos e nulos passaram de 8% para 7%, enquanto os que não souberam ou não opinaram foram de 7% para 5%.

No único cenário de segundo turno testado, Dino apareceu com 54% e Roseana, com 37%. Brancos e nulos são 6% e não souberam ou não opinaram, 3%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Mirante, afiliada da Rede Globo. Foram ouvidos 1.008 eleitores entre 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança, 95%. O registro no TRE é o MA-06667/2018 e no TSE é o BR-07474/2018.