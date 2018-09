Próxima decisão do Copom ocorrerá 3 dias após 2º turno da eleição presidencial

19/09/2018 | 19:32



O Banco Central presidido por Ilan Goldfajn ainda terá mais duas reuniões antes de entregar o cargo para o substituto a ser escolhido pelo novo presidente da República. A penúltima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) no mandato de Ilan ocorre nos dias 30 e 31 de outubro - logo após o segundo turno marcado para o dia 28 do próximo mês.

Já a última decisão sob a atual presidência ocorre nos dias 11 e 12 de dezembro - a pouco mais de 15 dias da posse do novo presidente da República.

Nesta quarta-feira, 19, na última decisão do Comitê antes de o Brasil escolher o próximo presidente da República, os diretores do BC explicitaram que os estímulos à economia concedidos através dos juros baixos poderão ser "removidos gradualmente" caso piore o cenário para a inflação ou o balanço de riscos para a política monetária.

O documento, porém, não faz menção direta à eleição presidencial.