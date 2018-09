Minas. Cavernas. Caveiras.

Ademir Médici



Há um século o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo punha em pauta as minas e cavernas e a relação delas com a história paulista. Era 20 de setembro de 1918. Citavam-se a extinta mina do Jaraguá e as minas do Apiaí. E uma localidade hoje quase esquecida do Grande ABC, Caveiras, no Caminho do Mar, adiante da Vila do Rio Grande (hoje Riacho Grande).

Declarava Luiz Piza, integrante do Instituto: “Não só em relação à exploração de minas, como à fundação de localidades, é ainda obscura a história de São Paulo. Nos arredores do município da Capital existem minas numerosas cuja origem não se sabe bem explicar”.

Acrescentava: “Sobre o lugar denominado Caveiras, no município de São Bernardo, já tive ocasião de apresentar um relatório quando membro da comissão encarregada de pesquisar o local exato em que fora edificado Santo André (da Borda do Campo), sendo possível que Caveiras venha a ser o cemitério da povoação de João Ramalho”.

É sugerido que Luiz Piza tome o encargo de investigar o assunto, o que é aceito por ele.

Do mesmo modo, a mina do Jaraguá, aprova a reunião, seria explorada pelo coronel Pedro Dias de Campos.

Os estudos de paleontologia ainda não haviam sido iniciados. Assim, aprova o Instituto a organização de expedições, por proposta do Dr. Affonso de Freitas, que declara: “Os documentos examinados nos arquivos em geral não exprimem toda a grandeza dos fatos a que se referem. Deve o Instituto dar início a esses estudos práticos”.

DR. RUDGE RAMOS

Há 100 anos, Arthur Rudge Ramos realizava as obras derradeiras de reconstrução da Estrada do Vergueiro, iniciadas em 1913. A via já era plenamente utilizada pelo tráfego de automóveis.

Em 1920, o famoso relatório de Rudge Ramos foi publicado em formato de livro, sendo reeditado em 1967 pela Prefeitura de São Bernardo.

Rudge Ramos teve o cuidado de fotografar trechos da Estrada do Vergueiro, antes e depois da restauração, em fotos comparativas. E na obra aparece o trecho próximo a Caveiras.

O relatório é rico em imagens, informações e estatísticas, mas não se refere aos estudos realizados no Instituto Histórico e Geográfico. Teria mesmo sido Caveiras o cemitério da Vila de Santo André da Borda do Campo? Cem anos depois, aqui está uma boa questão aos que se interessam pelo tema.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 20 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6862 Manchete – Erro da Prefeitura vai custar 1 bilhão de cruzados a São Bernardo. O Diário repercutia o caso do depósito clandestino que explodiu no bairro Planalto. Movimento Sindical – Termina a greve nos bancos particulares. Custo de Vida – Consumidor começa a estocar alimentos. São constantes os reajustes nos preços das mercadorias. Só o feijão subiu 0,2% por hora nos últimos 20 dias; o arroz, 2% ao dia. Editorial – Inflação dispara e exige providências Trólebus – Metrô inicia obras na Avenida Quinze de Novembro, em Santo André. São Caetano – Câmara Municipal realiza a primeira sessão no novo plenário, que foi reformado. Cultura & Lazer – Belchior faz dois shows no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, o show Melodrama.

1898 – Santos Dumont realiza primeiro voo de um balão com propulsão própria. 1900 – Fundada a Sociedade Italiana de Mútuo Socorro Savóia, hoje Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André. 1913 – Guido Poianas nasce em Trieste, Itália. Pintor e artista plástico radicado em Santo André. 1918 – Fundado o Esporte Clube XX de Setembro, na Linha Jurubatuba, hoje bairro Assunção, em São Bernardo. - Celebrado em São Paulo o dia 20 de setembro, data da unificação italiana. Os consulados das Nações Aliadas são embandeirados. - Roma amanhece artisticamente ornamentada com bandeiras e festões com as cores italianas e aliadas. - A guerra. Do noticiário do Estadão: comícios pacifistas na Alemanha; esquadra brasileira em operações nos mares europeus. 1953 – Inaugurada, em São Bernardo, no bairro de Rudge Ramos, a Casa de Estudantes Harmonia. Um sonho antigo da colônia japonesa, que buscou localizar nas proximidades de São Paulo um alojamento para os alunos vindos do Interior para aqui estudar. 1963 – Teatro Popular do Sesi realiza sua primeira apresentação, no Teatro Municipal de São Paulo: encena a peça A Cidade Assassinada, de Antonio Callado, que discorre sobre a Vila de Santo André da Borda do Campo. 1978 – Criada a Junta de Conciliação e Julgamento de Diadema, instituída em 1979.

