Ex-namorado de George Michael o chama de piada do século em rede social

19/09/2018 | 18:11



Fadi Fawaz, que namorou o cantor George Michael durante sete anos, vem dando algumas declarações um tanto quanto hostis sobre o músico desde que ele foi encontrado morto em sua cama no natal de 2016.

De acordo com o Daily Star, o colecionador de arte falou nos Stories de seu Instagram que George vai ser a maior piada do século. Pouco tempo depois, as publicações foram apagadas. Fadi escreveu em uma sequência de posts:

Juro pela minha vida, tudo o que sai disso será apreciado pelas dez pessoas mais desagradáveis do mundo. Eu juro pela minha vida, com amor sempre. George Michael vai ser a piada do século, eu prometo. Só o tempo vai provar que eu estou certo. Em tempo real com certeza. Com amor sempre.

Apesar de ter falecido em 2016, o testamento de Michael só foi revelado em agosto de 2018. Segundo o jornal New York Post, o cantor não teria deixado nem uma pequena parte de sua fortuna para Fawaz. Desde então, os ataques passaram a ocorrer com frequência. A herança do músico teria ficado toda para instituições de caridade, para suas irmãs e seus funcionários.