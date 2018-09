Avril Lavigne lança Head Above Water, música sobre a doença a qual sofre

19/09/2018 | 18:11



Cinco anos após lançar seu último disco, Avril Lavigne está de volta! E a cantora está vindo com tudo, já que a primeira faixa de seu novo álbum, divulgada nessa quarta-feira, dia 19, não é uma música qualquer. Em Head Above Water, Avril fala sobre sua luta contra a doença de Lyme, uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos, que causa dores nos músculos, manchas vermelhas pelo corpo, febre e mal-estar geral. A cantora publicou uma carta em seu site oficial, que conta como foi a noite em que a música foi escrita:

Uma noite, eu achei que estava morrendo, eu tinha aceitado que eu ia morrer. Minha mãe deitou na cama comigo e me segurou. Eu senti como se estivesse afundando. Debaixo da minha respiração eu orei: Deus, por favor me ajude a manter minha cabeça acima da água. Naquele momento, a música desse álbum começou. Foi como se eu tivesse batido em algo. Foi uma experiência muito espiritual. Letras me inundaram naquela hora.

Na carta, Avril revela que Head Above Water foi a primeira música que cantou desde que anunciou seu afastamento do mundo musical:

Head Above Water foi a primeira canção que eu cantei. Eu estava sem cantar por dois anos. Eu pensei que minha voz estaria fraca, e acabou que ela estava forte como nunca. A pausa aconteceu para fazer bem para as minhas cordas vocais.

Na canção, Lavigne mostra toda sua resistência para não se deixar abater no momento difícil:

Minha vida é o que eu tenho lutado/ Não posso separar o mar, não posso alcançar a costa/ E minha voz se torna minha força motriz/ Eu não vou deixar isso me afundar.

Em outro trecho, ela ainda fala sobre sua fé:

Deus, mantenha minha cabeça acima da água/ Eu perco o fôlego na parte de baixo/ Venha me resgatar/ Eu estarei esperando/ Eu sou muito jovem para dormir.

No final da carta, Avril anuncia que junto ao lançamento da música, a Fundação Avril Lavigne começou uma campanha beneficente para ajudar as pessoas que sobre da doença de Lyme, que não podem pagar pelo tratamento. E ainda deixou uma mensagem para os fãs:

Eu espero que o álbum toque as pessoas. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas. Algumas infelicidades são mais sérias que outras. Passar por essas batalhas na minha vida, me fez mais forte que nunca e me fez querer compartilhar minha nova voz e nova energia com meus fãs através dessa nova canção.