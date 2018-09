São Bernardo vence Bragantino por 1 a 0 e confirma classificação

João Victor Romoli

Especial para o Diário



19/09/2018 | 17:10



O São Bernardo garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Paulista. A equipe venceu o já eliminado Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio 1° de Maio, e alcançou 18 pontos na competição, não podendo ser mais alcançada pelo Santos, que perdeu por 1 a 0 para o Santo André e continuou com 11 pontos.

O Tigre pressionou o adversário desde o começo da partida com jogadas individuais de Samuel, que parava no goleiro Farley. O arqueiro fez, pelo menos, três boas defesas em chutes do meia. Aos 30 minutos da segunda etapa, porém, a insistência deu certo. Samuel fez ótima jogada e acertou chute no ângulo para fazer o gol da vitória do São Bernardo.

Agora, o time se prepara para enfrentar o Santos, sábado, às 15h, pela última rodada desta primeira fase da Copa Paulista.