Santo André garante vaga na segunda fase da Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



19/09/2018 | 16:58



O Santo André está classificado para a segunda fase da Copa Paulista. Nesta tarde, com gol de Frank, aos 24 minutos do segundo tempo, o time venceu o Santos por 1 a 0, no Estádio Bruno Daniel.

Com o resultado, o Santo André se manteve na terceira posição do Grupo 3, agora com 20 pontos, e não pode mais ser ultrapassado pelo próprio Santos, em quinto, com 11 — os quatro primeiros avançam.

Na última rodada, o Ramalhão terá pela frente o rival São Caetano, sábado, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella.