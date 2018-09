Exposição conta história do Diário nas últimas seis décadas

Miriam Gimenes



20/09/2018 | 07:53



Publicar as notícias do cotidiano, de forma aprofundada e profissional, tem sido o Norte do Diário nas últimas seis décadas. Prova disso é a exposição DGABC 60 Anos, que chega hoje ao Colégio Singular (Rua Álvares de Azevedo, 222), em Santo André.

Os alunos, seus familiares e professores do colégio poderão apreciar a mostra idealizada pelo diagramador e artista gráfico Paulo César Teixeira Nunes e que reconta a trajetória do periódico, a começar pelas Primeiras Páginas das décadas de 1950 e 1960 (época em que o jornal era bissemanal), quando houve a transição do News Seller para o Diário, em 1968.

Também estão expostas as capas publicadas em todos os dias 11 de maio – data do aniversário do veículo – a partir da década de 1970, quando passou a ser distribuído diariamente (com exceção das segundas-feiras), além de prêmios, ilustrações e fotografias.

O Colégio Singular, segundo um dos seus diretores, Paolo Cristiano Gambogi, é parceiro do periódico desde a época em que era News Seller. Para ele, é muito importante disponibilizar a exposição aos estudantes. “Ela não tem só a história do jornal, mas também os acontecimentos do Grande ABC com o foco jornalístico. É uma história muito rica e ficamos contentes em tê-la aqui.”

A mostra, que já passou por Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, poderá ser apreciada até 3 de outubro na unidade, de segunda a sábado, a partir das 8h.