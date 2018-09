Mãe de Demi Lovato fala pela primeira vez sobre overdose e diz: - Ela está feliz e saudável

19/09/2018 | 15:11



Após a overdose de Demi Lovato, as atualizações sobre sua situação atual ficaram cada vez mais escassas. Soubemos que ela ficou internada por aproximadamente dez dias, depois saiu do hospital e logo foi para uma clínica de reabilitação em Chicago. Todas as informações muito diretas e sem detalhes. Agora, entretanto, a mãe da cantora resolveu se abrir pela primeira vez sobre a quase fatal overdose de Demi e, para o alívio dos fãs, contar como está sua saúde.

Em conversa com o canal Newsmax TV, Dianna De La Garza, relembrou os eventos da noite em que Demi foi encontrada inconsciente e descreveu como foi o momento em que ela descobriu sobre a overdose:

- Ainda é uma coisa muito difícil de se falar. Eu, literalmente, começo a tremer um pouquinho quando lembro o que aconteceu naquele dia. Eu estava olhando meu celular quando todas aquelas mensagens começaram a chegar.

Antes de saber o que tinha acontecido com Demi, a mãe de 56 anos de idade começou a receber milhares de mensagens de entes queridos, amigos e conhecidos.

- Eu fiquei em choque pensando: O que está acontecendo? Meu coração tinha se quebrado, contou De La Garza que, na hora do relato, recebeu uma ligação da assistente de Demi, Kelsey.

- Eu atendi o telefone e Kelsey estava divagando como se ela, obviamente, tivesse passado por algo terrível, e ela disse: Eu preciso te dizer o que está acontecendo... Você irá ver a notícia ir ao vivo. E eu parei ela e disse: Kelsey, só me fala o que está acontecendo. E o que saiu de sua boca foram palavras tão difíceis para qualquer pai ouvir.

E continua:

- Ela disse que Demi havia sofrido uma overdose. Então eu fiquei em choque, eu não sabia o que dizer. Foi algo que eu jamais esperaria ouvir de qualquer um dos meus filhos. Eu disse: Ela está bem? E aí Kelsey parou por um segundo e disse: Ela está consciente, mas não está falando. E foi nesse momento em que eu soube que estávamos em apuros.

A mãe de Demi e suas filhas então correram para o hospital para ver a cantora que não aparentava estar bem.

- Ela não estava emocionalmente bem, mas eu disse a ela: Demi, eu estou aqui. Eu te amo. E naquele momento ela me respondeu: Eu também te amo. Foi aí que eu decidi que nunca me deixaria pensar que as coisas não iriam ficar bem.

E falando sobre a gravidade de sua condição pós-overdose, De La Garza explicou que a filha estava em uma situação crítica por alguns dias.

- Durante dois dias nós não soubemos se ela conseguiria sobreviver ou não, acrescentou a mãe ao falar que todos estavam muito preocupados mas que Demi também estava tentando se manter forte pela sua família.

- Eu só senti que a razão de ela estar viva é porque milhões de orações foram feitas naquele dia. Eu não poderia pedir por um time melhor de pessoas para salvar a vida dela.

Felizmente, a mãe de Demi contou que está com boas expectativas em relação ao caminho de recuperação da filha:

- Eu posso honestamente dizer que ela está indo muito bem. Ela está feliz, está saudável, trabalhando em sua sobriedade e recebendo a ajuda que precisa. Isso por si só já me encoraja sobre o futuro dela e o futuro da família, finaliza Maria De La Garza.

Os próximos passos de Demi ainda são incertos, já que ainda não se sabe até quando ela permanecerá em reabilitação. Porém, os shows de sua turnê foram cancelados e sua mansão em Hollywood Hills, Estados Unidos, posta à venda.