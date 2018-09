Preço dos imóveis residenciais sobe 0,04% em agosto no País, diz Abecip

19/09/2018 | 15:02



O preço nominal médio dos imóveis residenciais em nove capitais brasileiras subiu 0,04% em agosto frente ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a alta atingiu 0,18%, e no últimos 12 meses, houve crescimento de 0,43%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 19, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), cuja pesquisa considera os valores de imóveis vendidos por meio de financiamento bancário.

A pesquisa mostrou que, em agosto, sete das nove capitais pesquisadas tiveram alta nos preços: Recife (0,01%), Fortaleza (0,03%), São Paulo (0,07%), Belo Horizonte (0,08%), Curitiba (0,11%), Goiânia (0,19%) e Salvador (0,14%). As duas cidades com queda nos preços foram Rio de Janeiro (-0,04%) e Porto Alegre (-0,01%).

Em relatório, a Abecip avalia que a retomada mais vigorosa dos preços dos imóveis residenciais ainda depende de uma melhora do cenário nacional.

"Notadamente, as incertezas internas ligadas ao cenário eleitoral e à política fiscal, e externas decorrentes de um cenário mundial menos favorável, têm impactado negativamente as decisões de investimentos no País", afirmou a entidade.

"Nesse cenário, a trajetória mais provável para os preços dos imóveis residenciais até o final do ano continua sendo a de uma lenta convergência rumo à estabilização dos valores nominais", completou.