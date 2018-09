Chelsea não terá o belga Hazard na primeira rodada da Liga Europa

19/09/2018 | 14:31



O belga Eden Hazard vai desfalcar o Chelsea na estreia do time inglês na Liga Europa, nesta quinta-feira, às 13h55 (de Brasília), em Atenas, contra o PAOK, pela primeira rodada do Grupo L da competição. O jogador não foi relacionado pelo técnico Maurzio Sarri, que também deixou de fora David Luiz, Mateo Kovacic e Emerson Palmieri.

Os demais adversários de grupo do Chelsea no estágio inicial da competição continental são o Vidi, da Hungria, e o BATE Borisov, Bielo-Rússia, que também se enfrentam nesta quinta, no mesmo horário, em solo húngaro.

Hazard será poupado para estar em melhores condições físicas para o jogo do próximo domingo pelo Campeonato Inglês, diante do West Ham, fora de casa. O meio-campista já marcou cinco gols neste início de competição, com destaque para os três que contabilizou apenas na vitória por 4 a 1 sobre o Cardiff City, no último sábado, em Londres, e esteve presente em todas as partidas da equipe neste período.

O Chelsea divide a liderança do Campeonato Inglês com o Liverpool. Os dois times venceram todos os jogos disputados no torneio até agora e somam 15 pontos, mas a equipe de Hazard está à frente da equipe comandada pelo alemão Jürgen Klopp pelos critérios de desempate. As duas equipes são as únicas com 100% de aproveitamento na competição até agora.