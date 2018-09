Reinaldo é poupado em treino do São Paulo, mas não preocupa para sábado

19/09/2018 | 14:29



O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira após o elenco ter ganhado folga no dia anterior. A atividade, no CT da Barra Funda, não contou com a presença do lateral-esquerdo Reinaldo, poupado devido ao cansaço muscular. No entanto, ele não preocupa e deverá jogar no sábado, contra o América-MG, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem também fez trabalhos separados foram o lateral-direito Bruno Peres e o meia-atacante Everton. O primeiro segue seu processo de transição para o gramado, iniciado na terça-feira. Recuperando-se de lesão muscular no adutor direito, ele ainda é dúvida para a partida diante dos mineiros, assim como Everton, que ficou no Reffis e deve ir a campo nesta quinta para um teste. Se não sentir dores na coxa esquerda, como as que o tiraram do clássico do último domingo contra o Santos ainda no primeiro tempo, poderá ser relacionado pelo técnico Diego Aguirre.

Certo, por enquanto, são um retorno e duas baixas. Quem volta é o lateral-direito Régis, que cumpriu suspensão no San-São. Ele é a primeira opção de Aguirre caso Bruno Peres não se recupere até sábado. Já o zagueiro Bruno Alves e o atacante Rojas, que receberam o terceiro cartão amarelo no domingo, cumprirão suspensão nesta rodada.

Líder do Brasileirão com 50 pontos, o São Paulo tem um de vantagem na tabela sobre o Internacional. Os gaúchos jogarão no dia seguinte ao confronto do time paulista - no domingo, visitam o Corinthians, em Itaquera.