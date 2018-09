Leo Stronda revela rixa com Anitta ao falar que cantora namorou seu amigo

19/09/2018 | 14:11



A nova edição de A Fazenda começou na última terça-feira, dia 18, e já está dando o que falar. Tudo porque em conversa com outros peões da casa, Leo Stronda acabou revelando que não vai muito com a cara de Anitta. Logo no começo do bate-papo ele falou:

- A Anitta chegou num nível que nunca uma artista no Brasil chegou. Ela teve empresário, teve investidor.

A conversa, então, continuou, sempre sobre sucesso da cantora, quando ele disparou:

- Eu não vou muito com a cara dela, não. Da Larissa! Ela namorou um amigo meu bem no começo da carreira, ela ia lá em casa. Mas a gente teve uma rixinha, então eu não gosto muito dela, não.

Quando Anitta foi comparada a Bieber aqui no Brasil, ele ainda disse:

- Deve dar uma pirada mesmo. Nem julgo muito hoje em dia.

E as conversas reveladoras não terminaram por aí. Em bate-papo com a funkeira Perlla, Nadja Pessoa revelou que o marido, Vinicius D'Black, ficou incomodado ao saber da presença de Leo no reality show e ainda falou sobre a polêmica nude do fortão - que ficou conhecido por ser bem dotado.

- Antes de eu vir para cá eu falei: Olha amor, quem está na lista, você conhece? E ele disse: Conheço! Ele é famoso por alguma coisa... Ele usou uma palavra que se usa para quem tem o negócio grande. E depois ele ficou quieto. Quando ele fica quieto é que ele está com ciúmes.

Ixi, será que isso será motivo de briga entre o casal quando ela sair da casa?