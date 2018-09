Em meio à briga pela custódia, Brad Pitt tem visto os filhos com frequência

19/09/2018 | 14:11



E o polêmico processo de divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie continua. Porém, mesmo com toda a confusão para definir a custódia dos seis filhos do casal, o ator pelo menos tem visto os pequenos com frequência. Segundo informações da Us Weekly, uma fonte relatou que o astro fica com as crianças a cada dois dias.

Mesmo assim, as visitas de Brad ainda são monitoradas por oficiais do Departamento de Serviços para Crianças e Famílias, mas o ator consegue ficar mais tempo com os filhos:

- Quatro horas por dia em dias de escola e 12 horas em dias em que não há escola, detalhou a fonte.