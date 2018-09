Wesley Safadão anuncia nascimento do 3º filho e mostra foto

19/09/2018 | 13:16



O cantor Wesley Safadão anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Dom, que veio ao mundo na noite de terça-feira, 18. O cantor ainda aproveitou para publicar sua primeira foto ao lado do recém-nascido, ainda na maternidade, com sua mulher, Thyane Dantas.

"Foi um momento único e que já esperávamos com o coração cheio de amor desde que soubemos que ele viria. Meu filho, que Deus te conserve com muita saúde, paz, bondade e os sentimentos mais nobres que podemos te transmitir", escreveu Safadão no Instagram.

Wesley já é pai de Yudhi,7, fruto de seu relacionamento com Mileide Mihaile, com quem se envolveu em polêmica por conta de problemas envolvendo pensão, e Ysis, de 4 anos.