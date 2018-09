Brasil estreia no Mundial com três judocas em ação nesta quinta-feira

19/09/2018 | 12:27



Com a presença de três judocas no tatame, a seleção brasileira inicia nesta quinta-feira sua participação no Campeonato Mundial, em Baku, no Azerbaijão. A programação oficial começou nesta quarta com o sorteio das chaves, que definiu os primeiros duelos das 14 categorias em disputa e da competição por equipes mistas. A competição vai até o dia 27.

"As chaves estão boas, mas sabemos que em qualquer posição será muito duro. Estávamos esperando isso e estamos preparados para a competição. Acredito que os atletas estejam bem preparados física e mentalmente e teremos uma competição muito boa", avaliou a técnica da seleção masculina, Yuko Fujii, que também faz sua estreia em Mundiais.

"No geral, as meninas caíram muito bem nas chaves e a expectativa é que elas façam uma boa competição", resumiu o técnico da equipe feminina, Mario Tsutsui.

Os primeiros brasileiros em ação na National Gymnasctics Arena são Gabriela Chibana (até 48kg), Eric Takabatake e Phelipe Pelim (ambos até 60kg). Estreante em Mundiais, Chibana enfrenta a sul-africana Geronay Whitbooi. Na chave masculina, Pelim encara o espanhol Francisco Garrigos, enquanto Takabatake enfrentará o chinês Yi Shang.

No Mundial por equipes mistas, o primeiro rival do Brasil sairá do duelo entre China e Cuba. A equipe brasileira é a atual vice-campeã mundial por equipes mistas e cabeça de chave número 2. O Japão é o campeão.

As lutas preliminares começarão às 3 horas (horário de Brasília). As disputas por medalha serão a partir das 9 horas. O horário de início das lutas só será diferente no último dia do Mundial, quando os combates por equipes mistas começarão às 2h, com as finais às 9 horas.

A equipe brasileira é formada por 18 atletas - 9 mulheres e 9 homens - nas disputas individuais e terá o reforço de outros quatro judocas para a competição por equipes mistas.