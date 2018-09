Cirurgião de reality show e namorada são acusados de estupro

19/09/2018 | 12:11



Dr. Grant William Robicheaux, que apareceu em um episódio do reality show Online Dating Rituals of the American Male, do canal Bravo, está sendo acusado de drogar e estuprar pelos menos duas mulheres, de acordo com informações da People. Com ele, sua atual namorada Cerissa Riley também está sendo acusada pelos ataques.

As autoridades já afirmaram que é possível ter mais vítimas envolvidas após terem encontrado uma série de gravações em que o casal aparece tendo relações sexuais com mulheres inconscientes.

Em conferência, Tony Rackauckas - procurador do distrito de Orange County, nos Estados Unidos - revelou que Grant e Cerissa já estão presos.

- Acreditamos que os réus usaram sua boa aparência e seus encantos para diminuir as inibições de suas possíveis presas.Todos nós já ouvimos falar de um lobo vestindo uma roupa de ovelha. Mas um lobo pode usar esfoliação ou ser uma roupa de médico. Esse lobo pode ser uma mulher bonita.

- As pessoas muitas vezes assumem que os estupradores são homens assustadores e que saem do esconderijo entre os arbustos e atacam mulheres inocentes. A realidade é que os estupradores vêm em todos os grupos socioeconômicos, de qualquer origem.

Segundo documentos liberados pelo escritório do distrito de Orange County, a acusação do casal é referente a dois incidentes em 2016.

O episódio em que Grant William Robicheaux aparece já foi retirado do site, porém o canal ainda não se pronunciou sobre o caso.

Até agora, espera-se que Robicheaux e Riley compareçam ao tribunal em 24 de outubro deste ano. Se for condenado, Robicheaux poderá cumprir até 40 anos de prisão enquanto Riley poderá servir até 30 anos e oito meses.