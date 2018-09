Nasce Dom, terceiro filho de Wesley Safadão

19/09/2018 | 12:11



Wesley Safadão usou seu Instagram para anunciar o nascimento de seu terceiro filho, Dom, fruto de seu relacionamento com Thyane Dantas! Junto com uma foto do momento do parto, que aconteceu na última terça-feira, dia 18, o cantor sertanejo escreveu o seguinte texto:

É com muita alegria que anunciamos a chegada do Dom em nossas vidas. Ele nasceu ontem à noite, foi um momento único e que já esperávamos com o coração cheio de amor desde quando soubemos que ele viria. Meu filho, que Deus te conserve com muita saúde, paz, bondade e os sentimentos mais nobres que podemos te transmitir! Fico muito feliz com todo carinho e mensagens positivas que familiares, amigos e fãs nos mandam nesse momento tão especial! Que Deus retorne em dobro todo o carinho e palavras recebidas!

Lembrando que Wesley também é pai de Ysys, também de seu relacionamento com Thyane. Além disso, Wesley é pai de Yhudy, filho com a ex Mileide Mihaily. Recentemente ele se envolveu em uma polêmica, após pedir uma revisão da pensão alimentícia a qual paga à ex-companheira.