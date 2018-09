Após quatro anos na NBA, pivô Lucas 'Bebê' volta ao basquete espanhol

19/09/2018 | 11:25



A equipe espanhola do Fuenlabrada anunciou nesta quarta-feira a contratação do pivô brasileiro Lucas "Bebê" Nogueira, que atuou nas quatro últimas temporadas na NBA pelo Toronto Raptors.

Com 2,13 metros e 26 anos, Lucas "Bebê" completa o elenco do time, ao lado do nigeriano Talib Zanna e do espanhol Chema González. O técnico é Agustí Julbe.

"Esperamos para encontrar o jogador que buscávamos. A possibilidade de trazer Lucas nos dá o que necessitávamos: um jogador com muita capacidade técnica, intimidação, rebote, jogo acima do aro. É a peça ideal", disse Ferrán López, diretor de esportes do Fuenlabrada.

Nascido no Rio de Janeiro, Lucas foi formado nas categorias de base do Estudiantes, equipe na qual atuou por dois anos na liga amadora do basquete espanhol e outros três na Liga Espanhola. Em sua última temporada, com 21 anos, o brasileiro, que tem passagens pela seleção brasileira, teve média de seis pontos marcados por jogo, com quatro rebotes e 1,6 toco.

"Estamos muito contentes por contar com um jogador desta qualidade. Lucas já conhece a Liga espanhola, conhece também Madri e após quatro anos na NBA esperamos que venha com toda a vontade de demonstrar seu talento", afirmou López.

Em sua última temporada pelos Raptors, na NBA, Lucas disputou 49 jogos, com 8,5 minutos em média por partida. Foram 2,5 pontos e 1,8 rebotes por jogo. Lucas desembarca em Madri na quinta-feira, se une ao elenco para os treinamentos e deve estrear na equipe na abertura da Liga no dia 30, em San Sebastián.