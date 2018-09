Quase dois meses após casamento, Fabíola Gadelha comemora viagem de lua de mel: Enfim!

19/09/2018 | 11:11



Fabíola Gadelha se casou com o dentista Bruno Amaral no final de julho, mas só conseguiu mesmo viajar para sua lua de mel essa semana! A jornalista do Cidade Alerta, programa da Record, registrou uma foto minutos antes da viagem para Cancún, no México. Na imagem, o casal aparece abraçadinho mostrando as malas já no aeroporto:

Enfim!! Lua de mel!!!, comemorou na legenda.

Fabíola, que tem mostrado a evolução de seu emagrecimento, ainda usou hashtags como Cancún estou chegando e também Rabo de arraia mexicana, se referindo ao apelido o qual é conhecida.