Trecho de livro que relata escândalo de corrupção envolvendo Leonardo DiCaprio é divulgado

19/09/2018 | 11:11



Em 2017, Leonardo DiCaprio se envolveu em uma investigação do FBI após um escândalo de corrupção envolvendo lavagem de dinheiro vir à tona. A repercussão do caso não foi muito grande, mas os detalhes de tudo foram pulicados no livro Billion Dollar Whale, escrito por Tom Wright e Badley Hope. O lançamento é super recente, mas, para nossa sorte, um pedacinho curioso do livro foi liberado!

A revista The Hollywood Reporter divulgou nessa terça-feira, dia 18, um trecho em que revela como as pessoas investigadas compravam um lugar no circulo íntimo de DiCaprio! Na investigação, nomes conhecidos no universo cinematográfico foram citados, como a empresa Red Granite Pictures - umas principais produtoras de filmes - teve seus bens congelados e confiscados pelo FBI após suspeitas de desvio de dinheiro para um fundo na Malásia, feitas pelo seu CEO Riza Aziz.

Mas onde Leo entra nessa história? Bom, o CEO, que também é afilhado do primeiro-ministro da Malásia, teria presenteado o ator não só uma, mais diversas vezes. Uma viagem à Copa do Mundo da África do Sul, uma pintura do Basquiat, um quadro do Picasso e o Oscar que Marlon Brandon ganhou em 2004 entram na lista dos presentes.

DiCaprio, assim que tudo foi contestado, alegou que os presentes seriam leiloados e os valores doados para caridade, mas por conta das investigações acabou devolvendo tudo.

Em suma, pelo trecho fica claro que o desdobramento da investigação se dá quando a produtora aceita pagar mais de 60 milhões de dólares (aproximadamente 248 milhões de reais) ao governo dos Estados Unidos para encerrar uma ação civil que pedia a apropriação de bens supostamente adquiridos com dinheiro roubado.

O livro, Billion Dollar Whale, não tem data de estreia no Brasil.