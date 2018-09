Paul McCartney faz homenagem ao Brasil com seu novo clipe, Back in Brazil

19/09/2018 | 11:11



Aos 76 anos de idade, Paul McCartney continua na ativa e, claro, nunca decepciona! Dessa vez, o eterno Beatle lançou seu mais novo álbum de estúdio, intitulado Egypt Station, que contém hits já divulgados, como Come On to Me e Fuh You. Agora, ele mostrou o clipe para Back in Brazil, canção que faz homenagem aos brasileiros!

No vídeo, o músico conta a história de uma menina, Yasmin, que conhece Zach. Juntos, eles combinam de ir a um show de Paul, mas Zach acaba ficando preso no trabalho e se vê obrigado a não ir à apresentação. Mesmo chateada, Yasmin, com um cartaz na mão, consegue chamar a atenção de Paul e sobe no palco para dançar!

Desacreditada, ela ainda ganha um abraço do músico. Demais, né?