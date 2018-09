Priscila Tossan canta O Sapo Não Lava o Pé no The Voice e gera polêmica

19/09/2018 | 10:11



O The Voice Brasil está entrando em sua reta final, mas continua com uma queridinha do público: Priscila Tossan. No entanto, mesmo tendo a maioria dos votos no programa de música da Globo, a integrante do time de Lulu Santos gerou polêmica no programa da última terça-feira, dia 18, quando foram conhecidos os semifinalistas da competição. Tudo porque Priscila escolheu uma música infantil, com um arranjo para lá de diferente, para se apresentar.

A competidora de 28 anos de idade foi direto para a semifinal depois de cantar O Sapo Não Lava o Pé. E a escolha da música feita pela candidata à vencedora do reality dividiu a opinião nas redes sociais.

Enquanto uma usuária do Twitter falou que ela é divina, outra declarou:

Sou fã da Priscila Tossan, mas pelo amor de Deus, cantar o sapo não lava o pé no The Voice foi desnecessário. Ela passar cantando isso não foi merecido... enfim favoritismo às vezes cega!

Além dessa polêmica, o programa ainda revelou quem segue na competição. Representando o time de Ivete Sangalo estão Edson Carlos e Kevin Ndjana; no time de Michel Teló ficaram Lais Yasmin e Léo Pain; pelo time Brown seguiram Erica Natuza e Murilo Bispo; enquanto que pleo Lulu, além de Priscila,

Isa Guerra também seguiu na disputa.