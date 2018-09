Amigos garantem que Anitta e Thiago Magalhães ainda se gostam e cantora tenta conversa com o ex

19/09/2018 | 09:11



Anitta confirmou no início de setembro que seu casamento com Thiago Magalhães havia chegado ao fim. No entanto, a cantora parece não ter aberto mão de uma possível reconciliação com o empresário. De acordo com o jornal Extra, ela propôs que os dois tivessem uma conversa na tentativa de voltarem a se entender. A DR só não rolou por causa da festa que Thiago armou na casa em que morava com ela. A comemoração aconteceu no sábado, dia 15, por causa do aniversário da irmã de Thiago e contou com a presença do ex-jogador de futebol Adriano Imperador.

Um amigo próximo de Thiago afirmou ao veículo que os dois só não deram certo pelo fato de Anitta querer que o marido vivesse a vida de famosa que ela possui. Ele, por sua vez, tinha a intenção de seguir com sua rotina nos negócios e ao lado dos amigos e familiares:

Ela queria que ele estivesse o tempo todo à disposição dela, viajasse, vivesse no mundo em que ela vive. Só que ele tem os negócios dele com amigos e a família. Não estava dando certo, afirmou o amigo.

E apesar dos dois ainda não terem conseguido conversar, o amigo de Thiago garantiu que o rapaz não seguiu em frente e não tem se interessado por outras mulheres no momento:

Mulher em cima sempre vai ter. Mas ele está respeitando este momento dos dois, concluiu.

Já uma amiga de Anitta garantiu que os dois ainda se amam e a cantora já demonstrou que deseja que tudo fique bem entre eles:

Os dois se gostam bastante. Ela levantou a bandeira branca, disse a informante ao jornal.

A publicação ainda afirma que os dois já haviam dado um tempo na relação cerca de um mês antes de confirmarem publicamente o término. Anitta passou cerca de 17 dias no México, onde esteve gravando sua participação no reality show La Voz. Antes de ir, disse que queria um tempo. Enquanto esteve fora do Rio de Janeiro, Thiago permaneceu na casa em que os dois moravam e aproveitou que a beldade estava fora do radar para curtir a vida com os amigos.

Anitta não teria gostado que o ex-marido tenha fechado o camarote em uma balada na Barra da Tijuca enquanto ela estava viajando. Na volta, a cantora deu o troco e foi com os amigos de Honório Gurgel para uma boate. Apesar de ter pedido para não ser clicada, imagens da noitada vazaram e Thiago ficou teria se irritado, cobrando uma decisão da morena, que decidiu acabar tudo e anunciou o fim do casamento no dia seguinte.

Agora, a beldade segue reclusa, enquanto Thiago aproveita a vida de solteiro para curtir com os amigos. Como você viu no ESTRELANDO, ela sumiu das redes sociais por cerca de uma semana e revelou que passou os dias meditando e fazendo um detox.