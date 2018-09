Zoológico de SP faz votação para escolha de nome de filhotes de leão

19/09/2018 | 08:55



O zoológico de São Paulo abriu nesta quarta-feira, 19, uma enquete em seu site para definir o nome dos novos filhotes de leão que nasceram no local no dia 18 de maio. As duas pequenas leoazinhas - da espécie Panthera leo - são a primeira prole do jovem casal Iduma e Erindi.

A equipe do setor de mamíferos do zoo sugeriu três opções de nome para cada filhote: 1) Naila (que significa a que tem sucesso) e Núbia (dourada); 2) Aisha (vitalícia) e Amira (princesa); 3) Kênia (pequena rainha) e Zaila (feminina). A votação pode ser feita no endereço eletrônico do zoo (http://www.zoologico.com.br/).

A divulgação do resultado ocorrerá no dia 2 de outubro, semana com importantes datas comemorativas relacionadas à fauna: Dia Mundial dos Animais, Dia da Natureza e Dia de São Francisco de Assis, o Padroeiro da Ecologia, todos eles celebrados em 4 de outubro.

A Fundação Parque Zoológico de São Paulo afirmou que o leão macho Iduma nasceu no dia 15 de março de 2015 na África do Sul e foi trazido para o Brasil em março do ano passado para iniciar uma nova família ao lado da leoa Erindi, nascida na Holanda em 11 de novembro de 2014 e no País desde outubro de 2016.

Hábitos sociais

Ao contrário da maioria dos felinos, os leões têm hábitos sociais, vivendo em grupos formados por vários indivíduos, entre fêmeas, filhotes e machos. Entre os machos, apenas um detém a liderança do bando e os demais geralmente são juvenis e submissos a ele.

Os grupos apresentam uma hierarquia social bem estabelecida: quem efetivamente caça são as fêmeas, que também cuidam dos filhotes, enquanto o macho patrulha o território e defende o grupo.

Ativo principalmente à noite, o felino habita savanas, matas, planícies e regiões semidesérticas do continente africano, alimentando-se de animais de pequeno a grande porte. Um leão pode consumir até 40 kg de carne em uma refeição, passando vários dias sem se alimentar depois disso, apenas descansando e digerindo o alimento.

A gestação das leoas é de aproximadamente 110 dias, nascendo de um a sete filhotes, pesando em torno de um quilo.

Os filhotes já nascem com pelos, porém com os olhos fechados. Eles os abrem até o sexto dia de vida. O desmame ocorre por volta dos oito meses. Com cerca de 45 dias, os filhotes começam a se interessar por carne, lambendo a dieta dos pais. Por volta dos três meses, são introduzido itens cárneos para consumo dos filhotes.

Um leão pode medir até 2,5 metros e pesar até 260 kg. Vive em média 20 anos quando mantido sob cuidados humanos. As principais ameaças à espécie são a perda de habitat, a caça e os conflitos com os homens.