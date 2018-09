Mulheres, uni-vos!

Do Diário do Grande ABC



Mulher é tudo de bom. Mulher está na moda. Foi com perseverança que o movimento feminista dos anos 1970 conseguiu vitórias que muitas e muitos de vocês talvez não saibam o quanto tudo era ainda muito pior. Mulher não trabalhava fora, não tinha direitos reconhecidos, não tinha liberdade de escolha nem a quem recorrer. Mulheres não gostavam de trabalhar com outras mulheres, não se respeitavam, era difícil juntar-se em grupos.

Chamemos, sim, de feminismo, porque o é, embora ainda teimem em não admitir, uma vez que tanto tentam, mas não vai adiantar nada, denegrir a palavra da qual devemos nos orgulhar. Feminismo. Estamos mais adiante em nossas conquistas. Hoje incorporam a sexualidade, o prazer, o combate ao racismo, à violência, à desigualdade, ao não pode isso, aquilo.

Bata no peito, empine os seios, com orgulho. Incrível que o mais novo motor tenha sido juntarmo-nos contra aquele ser que pretende ser presidente de nossa República. Mesmo que ele – infelizmente, tudo é possível – consiga o seu intento, já é claro o suficiente que enfrentará uma mobilização especial, linda, ruidosa. Forte. As mulheres.

De todas as classes, credos, raças, posições políticas. As questões femininas são muito claras, devem sempre ter visibilidade dentro do cenário nacional; aconteça o que houver. Temos de agregar, conquistar – inclusive as desgarradas que ainda não perceberam a total dimensão que os novos fatos poderão tomar. Veja: em dias um grupo no Facebook – Mulheres Unidas contra Bolsonaro – juntou mais de 1 milhão de mulheres, prontas a ir às ruas. Hashtags só se avolumam. #EleNao.

É mais do que contra Ele. É a favor de coisas que precisamos mudar, conquistar, conseguir visibilidade e respeito: Saúde, Educação, trabalho, direitos, dar basta ao assassinato diário de mulheres apenas porque são mulheres. Que não seja para beneficiar um ou outro partido ou candidato. Que a união se mantenha além das eleições – acreditem: vamos precisar disso, repito, haja o que houver.

Não se incomodem com desaforos. Para nos combater nos xingam de um tudo, falam até de nossas axilas! Se temos pelos aqui, lá, é um problema nosso. Se depilamos, se somos novas, velhas, gordas, magras, feias, belas, se umas amam outras, se queremos ou não casar e ter filhos são problemas nossos. Só nossos. De cada uma de nós. O corpo é nosso.

Queremos é escolher. As lutas femininas começam, entendam todos, por uma palavra só: liberdade. A palavra de ordem que nos manterá unidas cada dia mais.

Marli Gonçalves é jornalista.

Estrategista

Pensando só um pouquinho, como pode certo ex-prefeito de São Bernardo dizer que pesquisas em relação a ele tenham metodologia ‘errada’ e para seu chefe corrupto e preso não está errada? Esse pessoal não muda de estratégia mesmo! Sempre vai dizer que ‘quando mando é democracia, mas quando você manda é ditadura’. Decolar na reta final (Política, ontem)? Está de brincadeira! Reta final já chegou. A não ser que pegue carona no trem-bala da ‘competenta ex-presidenta’.

Breno Reginaldo Silva

Santo André

Urnas eletrônicas

O ministro Dias Toffoli, agora na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), contesta a afirmação do candidato presidencial Jair Bolsonaro quanto à vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Nós, brasileiros de bem, é que contestamos a inexistência de garantia constitucional para quem foi o voto do eleitor. Como o senhor poderá nos garantir que votando nessas arapucas eletrônicas o voto vai para aquele candidato que o eleitor votou? Ainda não esqueci a eleição de 2014 e a ‘apuração secreta’.

Benone Augusto de Paiva

Capital

E a AM?

Estação de rádio AM apagou no começo deste mês. Os ouvintes da ótima rádio CBN AM 780 Khz foram completamente ignorados. Hoje só temos a CBN FM. Convém esclarecer a importância da AM (Amplitude Modulada), pois, enquanto a FM (Frequência Modulada) por vezes atinge uns poucos quilômetros, a AM chega a atingir algumas centenas de quilômetros, levando informação valiosa a pobres e ricos, sem nenhum custo. É assunto altamente técnico e deve-se apenas à frequência de transmissão: quanto mais baixa, melhor a sua propagação. Um caso análogo, precedente, é a TV digital, troca do VHF pelo UHF. Eu, no raio 30 quilômetros de São Paulo, nunca precisei de amplificador de sinal. Hoje, mesmo com ele, facilmente o sinal engasga e muitos não recebem mais o sinal de TV. Mais respeito com os usuários é nosso direito!

Manuel da Silva Gomes

Ribeirão Pires

Acúmulo de funções

A grande revolta da população de São Bernardo é pelo fato de a Prefeitura reajustar os preços, mas não apresentar melhoras no atendimento. Ao contrário. Para cortar os gastos, extinguiu o cobrador de algumas linhas de ônibus, acumulando funções ao motorista que, além de dirigir, precisa dar o troco. Especialistas em psicologia do trânsito afirmam que o acúmulo de funções do motorista é prejudicial para o mesmo, aumentando seu nível de estresse e também o risco de acidentes. Ao avaliarem as condições de trabalho do motorista profissional de transportes coletivos, foram identificados fatores de estresse que dificultam muito esse bom relacionamento interpessoal entre o mesmo e os usuários, e até afetam a segurança. É só observar o que está acontecendo na Estrada dos Alvarenga. Além das obras paradas já há algum tempo, a situação pela lentidão dos coletivos é assustadora.

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Meu Brasil de volta

A despeito de reconhecer as qualidades de gestor de Geraldo Alckmin como governador em São Paulo, o momento atual, em que o PT nos ameaça com possível volta ao poder, e isso é real, eu, como eleitora tucana por quase duas décadas, ousei mudar de direção, porque percebi que neste período todo em que votei para o PSDB na verdade ajudei o PT a se manter no poder. Agora vou lutar para tentar recuperar os valores culturais, morais, éticos e educacionais que foram pervertidos pela esquerda durante anos, pois eu quero o ‘meu’ Brasil de volta.

Mara Montezuma Assaf

Capital