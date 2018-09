Responsabilidade fiscal

Do Diário do Grande ABC



19/09/2018 | 08:38



Não precisaria o TCE (Tribunal de Contas do Estados) rejeitar novamente as contas do prefeito Lauro Michels (PV), repetindo em relação ao exercício de 2016 o mesmo parecer que havia emitido no ano anterior, para evidenciar o descontrole financeiro por que passa Diadema. Os cidadãos já estão escaldados com a irresponsabilidade do chefe do Executivo no trato do dinheiro público. Nem mesmo o cardápio do restaurante popular passou impune, sendo drasticamente reduzido, praticamente a arroz e feijão, mais salsicha e macarrão, como mostrou recente reportagem deste Diário.

A falta de responsabilidade na condução financeira de um município é funesta a qualquer tempo, mas é ainda pior quando ocorre em época de crise econômica, como a que o Brasil enfrenta desde que a presidente Dilma Rousseff (PT), ainda em 2014, resolveu maquiar a situação fiscal do Brasil, mentindo descaradamente, apenas para obter a reeleição – ela conseguiu vencer o pleito, mas a conta ainda está sendo paga pela sociedade.

Gastar com parcimônia, fechar as torneiras do desperdício, privilegiar programas e projetos essenciais para a comunidade, sem promover pirotecnias fiscais e marqueteiras são algumas das recomendação que se fazem aos administradores em tempos economicamente bicudos. Tudo o que Lauro Michels, ele também, diga-se, preocupado com a reeleição de dois anos atrás, deixou de praticar à frente do Executivo diademense.

Lauro Michels, com as segundas contas rejeitadas em sequência, é, de fato, o grande expoente dos prefeitos perdulários do Grande ABC, mas certamente não é o único. Outras cidades da região sofrem com o desarranjo dos gastos públicos, algo em que a população precisa ficar de olho. Manter equilibrado o fluxo de receitas e despesas é uma das características mais importantes, além de elementares, do bom gestor. Que o cidadão retenha na memória quem não passou pelo crivo do TCE e utilize o desempenho dos políticos no quesito austeridade fiscal para considerar reelegê-los ou não no pleito de daqui a dois anos.