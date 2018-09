Portaria do MEC dispõe sobre ocupação de vagas remanescentes da seleção do Fies

19/09/2018 | 08:13



O Ministério da Educação publicou, na edição desta quarta-feira, 19, do Diário Oficial da União (DOU), Portaria que dispõe sobre a ocupação de vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Tratam-se das vagas não ocupadas no decorrer do processo seletivo regular do Fies referente ao segundo semestre de 2018.

De acordo com o texto da portaria, as vagas serão ofertadas para inscrição de candidatos, observando a quantidade remanescente e o limite do número de vagas por curso, turno, local de oferta e instituição de educação superior (IES) no Brasil, a partir da proposta de oferta de vagas das mantenedoras.

De acordo com o ato, as mantenedoras de IES participantes do processo seletivo regular do Fies referente ao segundo semestre do ano deverão acessar o Módulo Oferta de Vagas, devendo informar, nos dias 19 e 20 de setembro, os cursos nos quais não houve formação de turma no período inicial. A inscrição dos candidatos às vagas será realizada por meio do Sistema de Seleção do Fies.