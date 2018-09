Mortes no trânsito têm queda de 27%, diz ministério

19/09/2018 | 07:31



Um levantamento do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, 18, aponta que, em seis anos, houve redução de 27,4% dos óbitos no trânsito das capitais brasileiras. Em 2010 foram 7.952, ante 5.773 em 2016, o que representa diminuição de 2,1 mil mortes. O governo atribui o fato a ações de segurança. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.