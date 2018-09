Banco do Japão decide manter política monetária inalterada

19/09/2018 | 00:23



O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) decidiu manter sua política monetária inalterada após concluir reunião de dois dias nesta quarta-feira, como era amplamente esperado por analistas.

Por 7 votos a 2, os dirigentes do banco central japonês mantiveram a taxa de depósitos em -0,1% e a meta de rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos em torno de 0%.

O BoJ também prometeu que continuará comprando JGBs num ritmo anual de 80 trilhões de ienes e reiterou que manterá taxas de juros extremamente baixas por um "período estendido". Fonte: Dow Jones Newswires.