Minha candidatura não concorre com a do Turco, avalia Maurici

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/09/2018 | 07:58



Ex-prefeito de Franco da Rocha e ex-secretário de Governo de Santo André, Mario Maurici de Lima Morais (PT) avaliou que sua candidatura a deputado estadual não confronta com a de Luiz Turco (PT), atual parlamentar paulista por Santo André e que busca a reeleição neste ano. Em visita ao Diário, Maurici ponderou que, a despeito de contar com grupo de apoio na cidade, seu projeto não confronta com o de Turco.

“O Turco tem história marcante em Santo André, no PT, dirigente estadual e municipal, com candidatura sólida. Minha candidatura não concorre com a dele. Meu desejo é de contribuir para que as candidaturas dele, do Eduardo Leite (vereador do PT e candidato a deputado federal) e a minha possam ajudar na reconstrução do PT. Não vim para dividir nem disputar. Pelo contrário”, afirmou o petista. “Se comparar com as candidaturas do Eduardo e do Turco na cidade, minha candidatura é quase inexpressiva.”

Maurici foi secretário de Governo em Santo André nas gestões de Celso Daniel (PT, morto em 2002) e de João Avamileno. Casado com a ex-vice-prefeita Ivete Garcia (PT), deixou a administração petista quando Avamileno passou a dar sinais de que apostaria em Vanderlei Siraque (hoje no PCdoB) como candidato à sucessão em 2008, apesar da predileção interna pelo nome de Ivete.

Ele retorna às urnas após 18 anos. Maurici foi prefeito de Franco da Rocha entre 1993 e 1996. Em 2000, tentou retornar à prefeitura local, mas perdeu para Roberto Seixas por diferença de 1.077 votos. Nesse tempo, comandou a EBC (Empresa Brasileira de Comunicações) e a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), além de atuar no gabinete do deputado federal Vicente Cândido (PT).

“Volto (a disputar cargo público) pelo momento do País e do PT. É preciso pegar o remo, não só abrir a vela. E, na minha região, há sub-representação de deputado. Há entendimento da necessidade de um deputado e minha candidatura tem apoio do prefeito de Caieiras (Gersinho Romero), do PSD, do vice-prefeito de Francisco Morato (Araguacy Souza), do PSC, além do prefeito de Franco da Rocha”, disse Maurici , citando seu filho, Kiko Celeguim (PT), prefeito de Franco da Rocha.

Segundo ele, caso seja eleito, a batalha será adotar agenda metropolitana para resolução dos problemas. “Estamos em região conurbada e os problemas não se encontram só na esfera municipal. A esfera estadual, por sua vez, está distante desses problemas e age conforme sua ótica, nem sempre olhando para a necessidade do município.”