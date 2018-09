Atila retoma diálogo com Fundação do ABC

Raphael Rocha



19/09/2018 | 07:53



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), se reuniu ontem com o presidente da FUABC (Fundação do ABC), Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, na tentativa de encontrar solução para o impasse da relação entre as partes, estremecida desde que Alaíde Damo (MDB), vice-prefeita da cidade, mas que ficou à frente do Paço por quatro meses, decidiu romper o acordo vigente desde 2015. Na primeira conversa, ficou acertada a extensão do vínculo por 60 dias e, nesse período, haverá construção de novo plano de trabalho. Ou seja, tanto Atila quanto a FUABC abriram possibilidade de uma renovação contratual para que a entidade se mantenha à frente do sistema de Saúde do município. Esse processo de reaproximação será supervisionado pelo Ministério Público.

Impugnados

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) barrou o registro de candidatura de Marcelo Candido, nome do PDT ao governo de São Paulo. O Ministério Público Eleitoral havia pedido impugnação pelo fato de Candido ter sido condenado por órgão colegiado em ação de improbidade administrativa por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito por caso de quando ele foi prefeito de Suzano. A Corte também indeferiu o registro de Maurren Maggi, candidata do PSB ao Senado, alegando que a socialista não reuniu documentação necessária. Tanto Candido quanto Maurren avisaram que vão recorrer.

Dobrada oficial

A informação dada por este Diário ontem da dobrada entre a ex-secretária de Habitação de Diadema e candidata a deputada federal Regina Gonçalves (PV) e a primeira-dama de São Bernardo e postulante a deputada estadual Carla Morando (PSDB) agitou os bastidores nas duas cidades. A prova de que a aliança é para valer será uma atividade em conjunto, provavelmente na próxima semana, e com a presença de centenas de militantes.

Suplentes

Primeiro suplente do Patriota de São Caetano, Adauto Reggiani tomou posse ontem, em decorrência da licença solicitada pelo titular da cadeira, o vereador Caio Funaki (Patriota). Reggiani ficará na Casa até o dia 15 de outubro. Em São Bernardo, está marcada para hoje a posse de Almir do Gás (PSDB), que conseguiu na Justiça o direito de ocupar a vaga de Mario de Abreu (PSDB), cujo mandato foi suspenso judicialmente e que está foragido desde junho.

Atividade

Candidata a vice-governadora da chapa do atual governador Márcio França (PSB), a coronel Eliane Nikoluk (PR) estará em Santo André hoje, para caminhada no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima. Ela estará acompanhada da postulante ao Senado do PSB, Maurren Maggi, de Cirlene Rabecchini (PSB), que tenta vaga na Câmara Federal, e do ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos), postulante a deputado estadual. A concentração começa a partir das 10h30.

Skaf na região

Candidato do MDB ao governo paulista, Paulo Skaf estará novamente no Grande ABC. Na sexta-feira, fará peregrinação por cidades da região, iniciando a campanha em Santo André e finalizando em São Caetano, onde haverá ato em bufê na Rua Amazonas, atividade essa coordenada pelo presidente da Câmara local, Pio Mielo (MDB), às 18h.

Campanha

Ainda em São Caetano e por falar no presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB), o emedebista organizou atividade de apoio às candidaturas do deputado federal Alex Manente (PPS), que tenta a reeleição, e de Thiago Auricchio (PR), que busca vaga na Assembleia Legislativa. Segundo ele, 300 apoiadores compareceram ao ato, entre eles o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).