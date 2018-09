Ibope: Bolsonaro lidera pesquisa com 28%; Haddad segue isolado em segundo, com 19%

Do Diário OnLine



18/09/2018 | 21:36



Em pesquisa de intenção de voto para presidente divulgada na noite desta terça-feira pelo Ibope, Jair Bolsonaro (PSL) está na liderança com 28%. Fernando Haddad (PT) aparece isolado em segundo lugar, com 19%. No levantamento da semana passada, Bolsonaro tinha 26% enquanto o petista somava 8% da preferência. Este é o primeiro levantamento feito pelo instituto depois que Haddad teve seu nome confirmado como cabeça de chapa na disputa.

Ciro Gomes (PDT) está com 11%, Geraldo Alckmin (PSDB) com 7% e Marina Silva (Rede) com 6%. Ciro e Alckmin e Alckmin e Marina estão tecnicamente empatados ao ser levado em conta a margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Alvaro Dias (Podemos), João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB) estão empatados em 2%. Cabo Daciolo (Patriota) tem 1% das intenções de voto.

Guilherme Boulos (PSOL), Eymael (DC), João Goulart Filho (PPL), Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram.

Os votos brancos e nulos representam 14% do eleitorado. Não souberam ou não quiseram responder somam 7%.

A pesquisa do Ibope ouviu 2.506 pessoas em 177 municípios entre os dias 16 e 18 de setembro.