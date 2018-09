Ibope/BA: Rui Costa (PT) 60%; José Ronaldo (DEM) 7% e João Henrique (PRTB), 2%

18/09/2018 | 20:06



O atual governador da Bahia, Rui Costa, ampliou a dianteira na disputa pela reeleição no Estado, segundo a mais nova pesquisa do Ibope, divulgada nesta terça-feira, 18.

De acordo com o levantamento, Costa chegou a 60% das preferências, dez pontos porcentuais a mais do que tinha no levantamento realizado em 22 de agosto. Em segundo lugar, vem José Ronaldo (DEM), que oscilou de 8% para 7%. João Henrique (PRTB) também teve variação nominal negativa, passando de 3% para 2%

Brancos e nulos caíram de 22% para 17%. Indecisos passaram de 12% para 10%. Marcos Mendes (PSOL), Célia Sacramento (Rede), João Santana (MDB) e Orlando Andrade (PCO) registraram todos 1% das intenções.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.009 eleitores de 61 municípios do Estado entre 15 a 17 de setembro. A pesquisa foi protocolada no TRE com o número BA-01723/2018 e no TSE sob o registro BR-03445/2018.