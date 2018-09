França bate Canadá e garante Brasil na liderança de grupo do Mundial de Vôlei

18/09/2018 | 20:03



A seleção brasileira masculina de vôlei terminou em primeiro lugar no Grupo B do Mundial, disputado na Bulgária e Itália. O time do técnico Renan Dal Zotto foi beneficiado pela vitória desta terça-feira da França, por 3 sets a 1 (25/22, 25/21, 22/25 e 25/17) sobre o Canadá.

O Brasil terminou com 11 pontos, assim como Holanda e França, mas superou os holandeses, segundos colocados, no set average (2,166 a 1,500), e os franceses, terceiros colocados, no número de vitórias (4 a 3). Os canadenses ficaram em quarto lugar.

A seleção brasileira vai integrar o Grupo E na segunda fase do Mundial, teoricamente o mais fraco tecnicamente, juntamente com Bélgica, Eslovênia e Austrália, sendo que ele vai ser realizado em Bolonha, na Itália. Os jogos serão disputados de sexta-feira a domingo. A tabela com os confrontos não foi anunciada oficialmente pela organização do Mundial.

O Grupo E reúne Itália, Holanda, Rússia e Finlândia. Estados Unidos, Irã, Bulgária e Canadá formam o Grupo G, enquanto o Grupo H tem Polônia, Sérvia, França e Argentina. O vencedor de cada chave avança à terceira fase, assim como os dois melhores segundos colocados, sendo que os resultados da primeira etapa serão levados em consideração.

OUTROS RESULTADOS - Nesta terça-feira, no último dia da primeira fase, além do triunfo brasileiro por 3 a 0 sobre a China e da França por 3 a 1 diante do Canadá, foram realizados outros jogos. O Irã fez 3 a 2 na Finlândia, mesmo placar da vitória do Japão sobre a Argentina e da Sérvia sobre a Rússia. A Polônia derrotou a Bulgária por 3 a 1, assim como a Itália diante da Eslovênia.