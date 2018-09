De virada, Atlético de Madrid vence Monaco fora de casa na Liga dos Campeões

18/09/2018 | 18:29



O Atlético de Madrid começou a sua participação na Liga dos Campeões da Europa com uma virada. Nesta terça-feira, pela rodada inicial do Grupo A, o time espanhol derrotou o Monaco por 2 a 1, fora de casa, no Stade Louis II, em duelo que teve os seus três gols marcados no primeiro tempo.

Apesar de atuar como visitante, o Atlético de Madrid até começou melhor a partida, adotando postura ofensiva no confronto. Mas acabou sendo vazado aos 18 minutos. Falcao García, após ganhar disputa com Koke, cruzou rasteiro, e Grandsir aproveitou que ninguém cortou para finalizar às redes, fazendo 1 a 0 para o Monaco e marcando logo em seu primeiro jogo na Liga dos Campeões - foi contratado junto ao Troyes na última janela de transferências.

Mas o Atlético de Madrid não desanimou e conseguiu a virada na etapa inicial. E ela começou a ser construída com uma jogada que envolveu a poderosa dupla de atacantes: Griezmann e Diego Costa. Aos 31 minutos, o francês deu passe que deixou o espanhol naturalizado brasileiro frente a frente com Benaglio. Ele finalizou tirando a bola do suíço para igualar o placar. A virada do Atlético veio antes do intervalo, aos 46, quando Koke cobrou escanteio e Giménez cabeceou para as redes, deixando o time espanhol em vantagem.

Na etapa final, o Atlético de Madrid ainda teve um gol anulado, por impedimento, de Diego Costa. E conseguiu sustentar a vantagem, sem correr grandes riscos, obtendo um importante triunfo, ainda mais por ter atuado fora de casa contra o Monaco, que completou o nono jogo consecutivo sem vitória na Liga dos Campeões.

Também atuando como visitante, o Borussia Dortmund superou o Brugge por 1 a 0, na Bélgica, no outro duelo da primeira rodada do Grupo A. Foi um começo promissor para o time alemão, que não conquistou sequer um triunfo na sua chave na edição anterior da Liga dos Campeões.

O único gol da partida foi marcado pelo meia-atacante norte-americano Christian Pulisic, que comemorou nesta terça-feira o seu aniversário de 20 anos. E ele saiu aos 40 minutos do segundo tempo.

A segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões vai ser disputada em 3 de outubro. O Atlético de Madrid receberá o Brugge, enquanto Borussia Dortmund e Monaco duelarão na Alemanha.